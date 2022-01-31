Министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни Виктора Мережко

31.01.2022
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста Виктора Мережко.
«Ушел из жизни человек многогранного дарования», — сказала она.
«Выдающийся выпускник ВГИКа, Виктор Иванович с первых шагов творческого пути заявил о себе как о талантливой, неординарной личности. Режиссер, сценарист, драматург, писатель, актер — он с неизменным успехом проявлял себя во всех ипостасях. Его большие заслуги в развитии отечественного кинематографа по достоинству отмечены профессиональным сообществом и многочисленными поклонниками», — сообщила Любимова.
Министр культуры также выразила глубокие, искренние соболезнования родным и близким Мережко.
Виктор Мережко скончался от осложнений коронавируса на 85-м году жизни 30 января. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
Фото: Минкультуры