Фильм «Серебряные коньки» взял главную премию «Золотого орла»

31.01.2022
Картина Михаила Локшина «Серебряные коньки» выиграла главный приз премии «Золотой орел» в номинации «Лучший приз». Об этом информирует «Культуромания».
Церемония награждения лауреатов премии Национальной Академией кинематографических искусств и наук России состоялась 30 января на «Мосфильме».
Приз принял продюсер Антон Златопольский.
«Это просто невероятно. Так жалко, что здесь нет режиссера Михаила Локшина. Пожалуйста, поприветствуйте его аплодисментами. Это его картина, это дебют, это первый фильм», — сказал Златопольский.
На главный приз претендовали «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Капитан Волконогов бежал» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, «Огонь» Алексея Нужного и «Уроки Фарси» Вадима Перельмана.
Лента «Серебряные коньки» также получила премии за лучшие монтаж, работу художника по костюмам и художника-постановщика.
Фото: Pixabay