Актер и режиссер Виктор Мережко умер в 84 года

На 85-м году жизни скончался народный артист России, режиссер, актер и автор сценариев более 50 фильмов Виктор Мережко, сообщает ТАСС.

«Да, это так», – сказали в Союзе кинематографистов РФ, отвечая на соответствующий вопрос. Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области (ныне – поселок Южный Азовского района Ростовской области). В 1968 году окончил сценарный факультет ВГИКа по специальности кинодраматург.

Дебютировал в качестве сценариста еще во время учебы в 1967-м году, когда по сценарию Мережко режиссер Леонид Миллионщиков снял на «Мосфильме» короткометражный фильм «Зареченские женихи». Его последующими работами стали короткометражные фильмы «Кто умрет сегодня» и «Слепой дождь».

Первый сценарий в полнометражном кино Мережко написал для картины «Тигры на льду» в 1971. Всего по его сценариям снято более 50 фильмов, среди которых «Здравствуй и прощай», «Трын-трава», «Уходя – уходи», а также сериалы и мультфильмы.

В качестве режиссера работал над сериалами «Сонька Золотая Ручка», «Объявлены в розыск» и «Сонька: продолжение легенды». Помимо того, Виктор Мережко стал автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене.