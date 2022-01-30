Мультфильм «Конь Юлий и большие скачки» признан лучшим на кинопремии «Золотой орел»

30.01.2022
Мультфильм «Конь Юлий и большие скачки» режиссеров Дарины Шмидт и Константина Феоктистова жюри признало лучшим. Победителем в жанре неигрового кино назван фильм «Бондарчук. Battle».
Приза за лучшую короткометражку удостоен режиссер Андрей Светлов с фильмом «Друг». За лучшую музыку к фильму «Белый снег» наградили композитора Алексея Айги, передает «Культуромания».
Награду за лучшие визуальные эффекты получила компания CGF за фильм «Конек-Горбунок». Кинопремия «Золотой орел» вручается ежегодно, победителей выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России.
Фото: кадр из мультфильма «Конь Юлий и большие скачки»