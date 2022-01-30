Художник-мультипликатор Майя Бузинова умерла в 92 года

На 93-м году жизни скончалась режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова, принимавшая участие в создании мультфильма «Чебурашка», сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности. Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку», – говорится о смерти Бузиновой и Леонида Куравлева в сообщении Капкова, опубликованном на его странице в Facebook.

Майя Бузинова родилась 23 июня 1929 года в Орле. С 1947 по 1954 год училась в Московском художественно-промышленном училище им. М. И. Калинина.

В 1956 года начала работать на киностудии «Союзмультфильм», в качестве мультипликатора работала над мультфильмами «Варежка», «Золотой мальчик», «Айболит и Бармалей», «Самый маленький гном». В 1977 году перешла на работу в студию «Мульттелефильм» творческого объединения (ТО) «Экран» Гостелерадио СССР, где проработала до 1992 года.

Участвовала в создании таких мультфильмов, как «Дядюшка Ау», «Свинопас», «Маленький рыжик», «Соловей», «Новоселье у братца Кролика».

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