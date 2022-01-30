Стало известно, где похоронят Леонида Куравлева

30.01.2022
«Леонид Вячеславович будет похоронен в родственном захоронении на Троекуровском кладбище», – рассказал собеседник агентства. Похороны запланированы на 1 или 2 февраля.
Церемония прощания пройдет в Центральном доме кинематографистов. Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января 2022 года.
Актеру диагностировали деменцию смешанного типа, а также цереброваскулярную болезнь, при которой повреждаются сосуды головного мозга. Куравлев сыграл более чем в 200 фильмах, а наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах «Афоня», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «Свой парень» и многих других.Фото: A.Savin, CC BY-SA 3.0