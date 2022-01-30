МХТ им. Чехова предоставит людям с ограниченными возможностями бесплатные билеты

30.01.2022
«МХТ имени А. П. Чехова предоставляет возможность бесплатного посещения спектаклей следующим категориям зрителей: инвалидам – участникам Великой Отечественной войны; инвалидам-колясочникам и их сопровождающим (1 человек); детям-инвалидам и их сопровождающим (1 человек) на спектакли, соответствующие возрасту ребенка; инвалидам 1-й и 2-й группы», – сказано в сообщении.
Проведение акции стало возможно благодаря спонсорской помощи. В театре отметили, что количество бесплатных билетов ограничено и для их получения необходимо предварительно записаться по телефону, указанному на сайте театра.
Фото: WikiMedia