«Годзилла против Конга» возглавила список самых популярных нелегально скачиваемых фильмов

«Годзилла против Конга» лидирует в списке популярных фильмов на пиратских сервисах, согласно рейтингу, составленному технологической компанией Akamai, сообщает «Афиша Daily».

Второе и третье места рейтинга заняли «Лига справедливости» Зака Снайдера и «Черная вдова». Помимо них, в списке «Снайдеркат», «Отряд самоубийц» и «Чудо-женщина: 1984», «Форсаж 9», «Мортал комбат», «Круэлла», «Рая и последний дракон», «Круиз по джунглям».

В американский прокат картина «Годзилла против Конга» вышла 25 марта 2021 года. В этот же день фильм стал доступен на HBO Max, что мгновенно вывело его на первые места в списках пиратских топов. Это также коснулось многих других проектов, выпущенных на стриминговых сервисах или в формате гибридного релиза.

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Фото: кадр из фильма «Годзилла против Конга»