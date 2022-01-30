Фестиваль-практикум любительских молодежных театров пройдет на Дальнем Востоке

Дальневосточный фестиваль-практикум любительских молодежных театров «Новое поколение ДВ» откроется в марте в Еврейской автономной области, сообщает ТАСС.

Дальневосточный фестиваль-практикум любительских молодежных театров «Новое поколение ДВ» пройдет в ЕАО в конце марта. Все спектакли будут объединены подростковой проблематикой, говорится в сообщении пресс-службы правительства ЕАО.

В программе фестиваля будут представлены выступления коллективов из шести регионов Дальнего Востока, в том числе из Забайкалья, Камчатского края, Магаданской области, Приморья. Основной площадкой фестиваля станет Биробиджанская областная филармония, а также площадки Облученского, Ленинского, Смидовичского и Биробиджанского районов.

В пресс-службе правительства региона уточнили, что идея фестиваля получила поддержку Фонда президентских грантов Российской Федерации в июне прошлого года. Также в сообщении отмечается, что заместитель председателя правительства РФ и полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев одобрил проведение фестиваля.

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