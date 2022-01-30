Продолжение «Джокера» начнут снимать в 2023 году

30.01.2022

Продолжение «Джокера» начнут снимать в 2023 году

Американская кинокомпания Warner Bros. приступит к съемкам сиквела фильма о Джокере в 2023 году, сообщает Heroic Hollywood.

В сообщении издания говорится, что в Warner Bros. уже рассмотрели первый вариант сценария продолжения и начали готовиться к старту съемок. Какие-либо детали сюжета новой картины пока остаются неизвестны.

Прокат «Джокера» начался 31 августа 2019 года, принеся своим создателям более миллиарда долларов при бюджете в 55 млн долларов. Главные роли в фильме исполнили Хоакин Феникс («Гладиатор», «Отель «Руанда»), Роберт Де Ниро («Крестный отец 2», «Пробуждение») и Заза Битц («Дэдпул 2», «Непобедимый»).

Фото: кадр из фильма «Джокер»