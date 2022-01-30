Третьяковская галерея преждевременно закрывает выставку работ Репина

30.01.2022
«Будет новая экспозиция, мы восстанавливаем постоянную экспозицию. Возвращаются с выставок работы Репина, и мы их размещаем», — говорится в сообщении пресс-службы галереи.
Прежде сообщалось, что выставка прекратит работу 2 февраля. Выставка «Илья Репин: известный и неизвестный» начала работу в Государственной Третьяковской галерее в марте 2021 года.С 15 апреля по 14 августа 2022 года в Третьяковской галерее пройдет масштабная ретроспективная выставка произведений финского художника Аксели Галлен-Каллелы.