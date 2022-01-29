Писатель и поэт Юрий Поройков умер в 86 лет

На 87-м году жизни скончался журналист, писатель и поэт Юрий Поройков, сообщает 5-tv.ru.

В сообщении отмечается, что он не дожил до своего 87-летия один месяц. Писатель ушел из жизни в собственной квартире в Москве, причина смерти пока остается неизвестна.

Юрий Поройков родился 23 февраля 1935 года. Окончил Башкирский государственный педагогический институт имени К. А. Тимирязева.

Поройков был первым заместителем гендирекора ИТАР-ТАСС, а также заслуженным работником культуры РСФСР. Он известен как автор песен «Помолчим» Эдиты Пьехи, «Воспоминания» Михаила Боярского и «Моя планета» Ларисы Долиной.

Песни на стихи поэта вошли в музыкальный сборник 1986 года «Заповедная страна», который выпускался только на виниловых пластинках. Музыку для него написали ленинградские композиторы Евгений Ростовский и Александр Третьяков.

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