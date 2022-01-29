Писатель и поэт Юрий Поройков умер в 86 лет

29.01.2022
Юрий Поройков родился 23 февраля 1935 года. Окончил Башкирский государственный педагогический институт имени К. А. Тимирязева.
Поройков был первым заместителем гендирекора ИТАР-ТАСС, а также заслуженным работником культуры РСФСР. Он известен как автор песен «Помолчим» Эдиты Пьехи, «Воспоминания» Михаила Боярского и «Моя планета» Ларисы Долиной.
Песни на стихи поэта вошли в музыкальный сборник 1986 года «Заповедная страна», который выпускался только на виниловых пластинках. Музыку для него написали ленинградские композиторы Евгений Ростовский и Александр Третьяков.