Стали известны номинанты премии Гильдии режиссеров США

Гильдия режиссеров США опубликовала на сайте список номинантов на премию 2021 года.

В опубликованном на сайте премии списке номинантов указано, что Пол Томас Андерсон будет претендовать на премию Гильдии режиссеров США за фильм «Лакричная пицца». Помимо Андерсона в категории «Лучший режиссер полнометражного фильма» поборются Стивен Спилберг с «Вестсайдской историей», Дени Вильнев с «Дюной», Кеннет Брана с «Белфастом», Джейн Кэмпион и ее «Власть пса».

В номинации «Лучший режиссерский дебют» будут соревноваться Майкл Сарноски с картиной «Свинья», Татьяна Уэсо с «Молитвой об украденных» и Мэгги Джилленхол с «Незнакомой дочерью». Гильдия режиссеров США также выберет лучшего режиссера драматического и комедийного сериала, документального фильма.

Официальная церемония награждения победителей премии пройдет в марте.

Фото: кадр из фильма «Лакричная пицца»