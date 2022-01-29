Выставка в честь 70-летия режиссера Александра Сокурова продлена до 1 марта

29.01.2022
Кроме того, в феврале будет представлена вторая часть ретроспективы Александра Сокурова, на открытии которой 1 февраля в 21:00 зрителям представят картину «Молох», а также кураторскую экскурсию Константина Шавловского по выставке.
В сообщении отмечается, что сеанс фильма «Одинокий голос человека» 8 февраля можно будет посетить обладателям «Пушкинской карты». Более подробное расписание ближайших показов можно узнать в официальной группе «Ленфильма» в сети «ВКонтакте».
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Фото: пресс-служба киноцентра «Ленфильм»