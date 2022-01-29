Австрийский актер и музыкант Эрнст Станковски умер в 93 года

29.01.2022

Австрийский актер и музыкант Эрнст Станковски умер в 93 года

26 января в Клостернойбурге на 94-м году жизни скончался австрийский актер, режиссер, музыкант, певец и артист кабаре Эрнст Станковски, сообщает Wiener Zeitung со ссылкой на коллегу Эрнста.

Российскому зрителю актер был известен по «Комиссару Рексу», «Месту преступления» и роли поручика Лукаша в «Бравом солдате Швейке» 1960 года (фильм был номинирован на «Золотой глобус»).

Эрнст Фридель Рудольф Станковский (настоящее имя) родился 16 июня 1926 года в Вене. Обучался в частном порядке пению, танцам, а в школе участвовал в любительском театре.

Актерское образование получил в родном городе. Служил в Баварском государственном театре, в театрах Берлина, Мюнхена, Дюссельдорфа и так далее.

Работал на радио, занимался переводами, в том числе Мольера. На экранах начал появляться еще в сороковые.