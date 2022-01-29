Мишустин поздравил коллектив Московской филармонии с 100-летним юбилеем

Поздравительная телеграмма премьер-министра РФ Михаила Мишустина коллективу Московской государственной академической филармонии с 100-летием опубликована в субботу на сайте правительства.

«100 лет назад в Москве благодаря наркому просвещения академику Анатолию Луначарскому была основана филармония. Уникальная организация создавалась в период Гражданской войны и, несмотря на сложное время, вела активную концертную деятельность, сыграла огромную роль в развитии музыкального искусства в нашей стране», – говорится в сообщении Мишустина. Премьер-министр отметил, что филармония собрала воедино талантливых и неординарных композиторов, дирижеров, исполнителей, яркие творческие коллективы.

«...И, как заметил однажды Дмитрий Шостакович, стала «университетом, курс которого проходят все любители музыки и тысячи музыкантов». Именно здесь состоялись премьеры произведений Шостаковича, Прокофьева, Щедрина», – говорится в телеграмме. Кроме того, Мишустин отметил, что Московская филармония звучала великолепно в любые времена: на шефских концертах для призывников, выступлениях, посвященных открытию Второго фронта, 9 Мая 1945 года, на фестивалях и гастролях.

«И сегодня Московская филармония – символ красоты и величия музыкального искусства. Одна из крупнейших концертных организаций мира, которая воплощает на сцене самые смелые замыслы, радует публику симфоническими концертами, театрализованными постановками и танцевальными выступлениями, а также осуществляет онлайн-проекты», – добавил премьер-министр.

«Ваш замечательный коллектив объединяет профессионалов высокого класса, людей талантливых, творчески одаренных, бесконечно преданных искусству. Этот замечательный юбилей вы встречаете новыми интересными программами и концертами. Уверен, что они станут запоминающимися событиями, подарят незабываемые впечатления всем, кто придет поздравить Московскую филармонию», – сказано в телеграмме. Мишустин пожелал коллективу «вдохновения, больших творческих удач и несмолкаемых аплодисментов».

Фото:Government.ru, CC BY 4.0