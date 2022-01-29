В Петербурге появится памятная доска в честь советского майяниста Юрия Кнорозова
В Петербурге появится памятная доска в честь советского майяниста Юрия Кнорозова
29.01.2022
Памятную доску в честь советского и российского историка, этнографа, основателя советской школы майянистики Юрия Кнорозова планируют установить в Петербурге, говорится в сообщении в Telegram-канале вице-губернатора Бориса Пиотровского.
Чиновник подчеркнул, что планируется установка памятной таблички при входе в Кунсткамеру. Более глубокие детали вопроса вице-губернатору предстоит определить совместно с дирекцией музея, КГИОП и Советом по мемориальным доскам.