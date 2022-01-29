Выставка «Семь красавиц» начала работу в Русском музее

29.01.2022
Открытие выставки было приурочено к 880-летнему юбилею азербайджанского поэта Низами Гянджеви. «Поэзия Низами веками вдохновляла на творчество многих мастеров. Одно из замечательных произведений, ставшее классикой, — балет «Семь красавиц» выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева», — говорится в сообщении пресс-службы музея.
В нем уточняется, что благодаря видеоинсталляциям, которые объединяют звуковые и визуальные образы, зритель может в большей степени ощутить эффект личного участия в разворачивающемся действии. Выставка «Семь красавиц» будет открыта для посещения до 9 мая 2022 года.
Фото: A.Savin, CC BY-SA 3.0