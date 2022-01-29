Немецкий актер театра и кино Хартмут Бекер умер в 83 года

29.01.2022
В сообщении Der Tagesspiegel указано, что артист скончался в госпитале от рака. Зрители запомнили Бекера как Густава Вагнера из знаменитой военной драмы 1987-го «Побег из Собибора».
Хартмут Бекер родился 6 мая 1938 года в Берлине. Актерскую карьеру начал в 60-х.
Артист зарекомендовал себя ролями в огромном количестве полицейских сериалов. Некоторые из них хорошо знакомы и российским ценителям жанра – «Криминальный кроссворд», «Место преступления», «Экстренный вызов», «Спецотряд «Кобра», а также культовый «Деррик».