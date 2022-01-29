Книгу стихотворений Пушкина выставили на аукцион за 2 млн рублей

29.01.2022
Книга выполнена в полукожаном переплёте, на обложке можно заметить небольшие пятна от орешковых чернил. Весь тираж в 1200 экземпляров первого сборника лирических стихотворений Пушкина, вышедшего в 1826 году, в кратчайшие сроки был раскуплен.
После этого Пушкин решил переиздать сборник в четырёх томах. Большую редкость издания уже в середине ХХ века отметил и Смирнов-Сокольский: «На позднейшем антикварном рынке комплект из всех четырёх частей «Стихотворений» 1829—1835 годов… достать было почти невозможно». В «Литфонде» добавили, что так же редко встречаются и отдельные тома из этого издания.
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