Выставка работ художников-шестидесятников «Лики. Лица. Морды» открылась в Петербурге

29.01.2022
Выставка приурочена к 90-летию Анатолия Зверева. Он написал большую часть представленных картин.
Экспозиция организована одним из частных музеев России. Все работы выполнены в портретном жанре.
Кроме того, посетители смогут увидеть картины таких известных художников, как Михаил Шемякин, Иван Лубенников и Григорий Брускин. «Мы сейчас живем в такое сложное время. Мы перестали узнавать друг друга по лицам. И когда мы показывали этот проект в Москве, пришло более 20 тысяч человек за три месяца в наш музей», – рассказала генеральный директор частного музея, коллекционер Наталия Опалева.
В полное собрание творческого наследия Анатолия Зверева входит более 30 тысяч работ. Сегодня художника называют русским Ван Гогом, а Пабло Пикассо называл его великим русским рисовальщиком.
Фото: пресс-служба Русского музея