Стали известны лауреаты национальной кинопремии «Золотой орел»

Обладателем главной награды национальной кинопремии «Золотой орел» стала картина «Серебряные коньки» Михаила Локшина, сообщает ТАСС.

Церемония награждения победителей прошла на киностудии «Мосфильм» в пятницу. Картину «Серебряные коньки» представили в 12 категориях, что сделало ее лидером по числу номинаций.

Роману Кантору присвоена премия за сценарий, а Игорю Гринякину – за лучшую операторскую работу в этом фильме. Глеб Панфилов награжден премией за лучшую режиссуру (фильм «Иван Денисович»).

Премии за лучшую женскую роль удостоена актриса Мария Аронова за фильм «Пара из будущего», награда за лучшую мужскую роль досталась Филиппу Янковскому, сыгравшему в картине «Иван Денисович».

Награду за лучшую мужскую роль второго плана получил Иван Янковский, который сыграл в картине «Огонь». «Получить с сыном приз в один день – так трогательно», – признался Янковский.

Приз за лучшую женскую роль второго плана вручили Ирине Горбачевой за фильм «Огонь». Народному артисту РСФСР Сергею Шакурову, который 1 января отметил 80-летие, вручили почетную премию «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф.

Также были названы первые победители новой номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» – им стал «Вертинский», снятый Авдотьей Смирновой. Лучшим телевизионным сериалом, по мнению экспертов, стала «Седьмая симфония» Александра Котта для телеканала «Россия», а сыгравший в нем дирижера Карла Элиасберга Алексей Гуськов награжден за лучшую мужскую роль в сериале.

Фото: кадр из фильма «Серебряные коньки»