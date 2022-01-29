Восемь новых выставок начинают работу в арт-пространстве Cube.Moscow

29.01.2022
«Галерея «Алиса» совместно с владивостокской галереей «Арка» открывают в большом зале арт-пространства Cube.Moscow персональную выставку одного из самых загадочных художников Приморья Александра Киряхно – создателя эклектичной владивостокской эстетики. На выставке будут представлены предметы разных периодов его творчества, начиная с 1990-х годов: живопись, графика, коллаж, ассамбляж, а также ткани», – говорится в сообщении.
В галерее «Культпроект» открывается персональная выставка графики художника Виктора Умнова, приуроченная к 91-летию мастера. В галерее «Среда» представят коллективную инсталляцию, созданную на основе исследовательского проекта «Нестабильные соединения».
Персональная выставка Emotionarama грузинского художника Андро Семейко, который в настоящий момент живет и работает в Лондоне, открывается в галерее Window project. В PA Gallery откроется персональная выставка Антона Конюхова Exploitation, включающая работы из новой серии художника.
Персональную выставку Людмилы Константиновой Press Any Button представят в галерее Syntax. В Gallery Shtorm представят проект «Неизданное» Сергея Шутова – главного художника фильма «Асса» – где можно увидеть серию работ последнего цикла, ранее не выставлявшихся вместе, в том числе созданных специально для выставки.
Кроме того, на площадке Arts Square Gallery пройдет выставка художника Николая Чирятьева «Погружение по методу».