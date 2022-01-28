Суд не стал отменять иск советской шахматистки к Netflix

Чемпионка мира 1962-1978 годов Нона Гаприндашвили обвинила в клевете создателей сериала «Ход королевы», где говорилось, что она никогда не играла с мужчинами. Об этом пишет Deadline.





Окружной суд Калифорнии отказался аннулировать иск советской и грузинской шахматистки в отношении стриминга Netflix, который выпустил сериал. Она выступила против искажения исторических фактов и сексистских комментариев, присутствующих в «Ходе королевы».





«Нетфликс» ходатайствовал о прекращении дела, ссылаясь на художественный вымысел, позволяющий авторам отходить от фактов. Однако судья Вирджиния Филлипс не сочла этот аргумент убедительным.





«То, что сериал является вымышленным произведением, не освобождает Netflix от ответственности за клевету», — отмечается в постановлении суда.





Решение означает, что производство по иску шахматистки продолжится.

Нона Гаприндашвили потребовала компенсацию 5 млн долларов за «ложь, подрывающую и унижающую ее достижения перед многомиллионной аудиторией». Заявительница настаивает, чтобы из сериала убрали слова о том, что она не играла с мужчинами-шахматистами. К 1968 году, когда, по сюжету, прошел матч главной героини с советским шахматистом, Гаприндашвили сыграла как минимум с 59 мужчинами. Среди них были несколько гроссмейстеров, в том числе Борис Спасский и Драголюб Велимирович.





Нона Гаприндашвили (род. в 1941 г.) стала пятой в истории чемпионкой мира по шахматам и первой женщиной, получившей звание международного гроссмейстера.





Фото: Hans Peters/Anefo, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68068716