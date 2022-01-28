Рон Перлман заявил о готовности сняться в триквеле «Хеллбоя» ради фанатов

71-летний американский актер «не горит желанием» сниматься в фильме из-за преклонного возраста, но считает, что команда проекта в долгу перед поклонниками, поделился он с The Independent.





Исполнитель роли Хеллбоя в одноименной дилогии, снятой Гильермо дель Торо, призвал режиссера запустить разработку третьей ленты в ближайшее время.





По словам Перлмана, он не хочет сниматься в супергеройском боевике в своем возрасте. Однако актер считает, что поклонники имеют право увидеть финал истории.





«Горю ли я желанием сниматься в «Хеллбое 3»? Нет — мне 71 год. Но мы в долгу перед фанатами. Мы должны дать им фильм, потому что это будет эпичное завершение истории. Так что, Гильермо, если ты читаешь эти строки, я еще не закончил тормошить тебя, чтобы ты сделал это», — сказал актер.





Первые два фильма, основанные на комиксах Макса Миньолы, вышли в 2004 и 2008 годах. Обе картины получили положительные отзывы и публики, и профессиональной общественности. Однако «Хеллбой 2: Золотая армия» собрал в прокате меньше, чем ожидалось. Студия отказалась спонсировать триквел. В 2017 году режиссер объявил о том, что третьей ленты не будет.





Фото: кадр из фильма «Хеллбой 2: Золотая армия»