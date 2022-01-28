Джеймс Ганн анонсировал второй спин-офф «Отряда самоубийц: Миссия навылет»

28.01.2022
Проект, посвященный одному из героев полнометражного фильма, не будет комедийным. Об этом режиссер заявил в интервью изданию Deadline.
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» — продолжение истории команды преступников со сверхспособностями. Первую ленту снял Дэвид Эйр, вторую — Джеймс Ганн. «Миссия навылет» в отличие от оригинального фильма понравилась и зрителям, и критикам. Поэтому режиссеру дали зеленый свет на создание спин-оффа в виде сериала о Миротворце, которого играет Джон Сина.
По словам Ганна, сейчас команда работает над новым телешоу, связанным с вселенной «Отряда самоубийц», однако он не может раскрыть подробности. Режиссер добавил, что жанр проекта будет отличаться от «Миротворца» — он не будет комедийным.
По словам источников издания, режиссер обратился к стримингу HBO Max с предложением создать еще один сериал, в центре которого окажется один из персонажей «Миссии навылет». В компании высоко оценили потенциал проекта. Пока он находится в стадии обсуждения. Как подчеркнули собеседники, на данный момент нет ни сценария шоу, ни даже его черновика.
Джеймс Ганн также поделился, что «Миротворец» может получить второй сезон. Пока этот вопрос не решен. Сериал стартовал на HBO Max 13 января.
Фото: кадр из сериала «Миротворец»