Впервые в России представят оперетту «Робинзон Крузо» Жака Оффенбаха

28.01.2022
Премьера постановки Александра Тителя пройдет на сцене Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, сообщила пресс-служба театра.
Премьерные показы «Робинзона Крузо» состоятся 4 и 5 марта на Основной сцене. Как подчеркнули в театре, «Это будет первое в России исполнение оперетты, написанной в 60-х годах XIX века».
Музыку написал французский композитор Жак Оффенбах. Оригинальное либретто основано на романе Даниэля Дефо в вольной трактовке драматургов Эжена Кормона и Гектор-Джонатана Кремье.
Текст для постановки в московском театре написал Алексей Иващенко. Дирижер и музыкальный руководитель — Ариф Дадашев, художник-постановщик и художник по костюмам — Владимир Арефьев. Режиссер — худрук театра оперной труппы и главный режиссер театра Александр Титель.
Режиссер назвал свою версию оперетты «историей «блудных сыновей», ежечасно открывающих мир для себя и для нас». «В роскошных оффенбаховских ансамблях — приключения и открытия, любовь и море чистой радости, которыми мы хотим поделиться с нашей публикой, ради чего даже расположимся к ней поближе», — сказал постановщик.
Впервые «Робинзона Крузо» поставили в 1867 году в Париже. Позже его показывали в Вене, Брюсселе и американских городах. Интерес к оперетте возродился в 1980-е годы, когда постановку вернули на сцену во Франции и Великобритании.
Главная партия прозвучит в исполнении Дмитрия Никонорова и Кирилла Золочевского.
Фото: pixabay