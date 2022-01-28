Гильдия режиссеров США выбрала номинантов на премию

28.01.2022

Гильдия режиссеров США выбрала номинантов на премию

Пол Томас Андерсон претендует на премию Гильдии режиссеров США за картину «Лакричная пицца». Его имя содержится в перечне номинантов, опубликованном на сайте премии, пишет ФАН.

Помимо Андерсона, в категории «Лучший режиссер полнометражного фильма» поборются Стивен Спилберг с «Вестсайдской историей», Дени Вильнев с «Дюной», Кеннет Брана с «Белфастом», Джейн Кэмпион и ее «Власть пса».

В номинации «Лучший режиссерский дебют» оказались Майкл Сарноски за ленту «Свинья», Татьяна Уэсо с «Молитвой об украденных», а также Мэгги Джилленхол с «Незнакомой дочерью».

Церемония награждения победителей пройдет в марте.

Фото: Pixabay