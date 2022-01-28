Гильдия режиссеров США выбрала номинантов на премию

28.01.2022
Пол Томас Андерсон претендует на премию Гильдии режиссеров США за картину «Лакричная пицца». Его имя содержится в перечне номинантов, опубликованном на сайте премии, пишет ФАН.
Помимо Андерсона, в категории «Лучший режиссер полнометражного фильма» поборются Стивен Спилберг с «Вестсайдской историей», Дени Вильнев с «Дюной», Кеннет Брана с «Белфастом», Джейн Кэмпион и ее «Власть пса».
В номинации «Лучший режиссерский дебют» оказались Майкл Сарноски за ленту «Свинья», Татьяна Уэсо с «Молитвой об украденных», а также Мэгги Джилленхол с «Незнакомой дочерью».
Церемония награждения победителей пройдет в марте.
Фото: Pixabay