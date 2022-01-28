В Музеях Московского Кремля состоится выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления»

28.01.2022

В Музеях Московского Кремля состоится выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления»

С 4 марта – 16 июня 2022 года в Музеях Московского Кремля состоится выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления». Об этом говорится в подготовленном к мероприятию пресс-релизе.

Международный проект впервые познакомит российскую публику с историей европейской дуэли, отраженной в памятниках XVI–XVII веков, многие из которых впервые выставляются в России и никогда прежде не встречались в одном выставочном пространстве.

В экспозиции будут представлены более 140 экспонатов из восемнадцати российских и зарубежных музеев и библиотек. Среди них - Лувр, Национальный музей Прадо, Музей истории искусств в Вене, Королевская коллекция Великобритании, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Государственный исторический музей, Национальные библиотеки Австрии и Франции, Российская государственная библиотека и многие другие.

Фото: пресс-служба музея