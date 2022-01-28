В Еврейском музее и центре толерантности прошел Международный день памяти жертв Холокоста

27 января Федерация еврейских общин России провела в Еврейском музее и центре толерантности ежегодную церемонию, приуроченную к Международному дню памяти жертв Холокоста. Об этом говорится в пресс-релизе музея.

Память погибших в нацистских концентрационных лагерях почтили государственные деятели, представители традиционных религиозных конфессий, главы дипломатических миссий иностранных государств и общественные деятели.

Ведущим церемонии выступил председатель правления Еврейского музея и центра толерантности Борух Горин.



В церемонии возложения цветов к памятнику героям сопротивления в концентрационных лагерях и гетто, который был открыт на территории музея в 2019 году Президентом России Владимиром Путиным, участие приняли Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, представители фракций Государственной Думы Ольга Тимофеева, Сергей Неверов, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Анатолий Аксаков, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, а также главы дипломатических миссий.

Фото: пресс-служба



