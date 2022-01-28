В зале «Зарядье» на экране кинотеатра TheatreHD покажут постановку оперы «Русалка»

6 февраля в зале «Зарядье» на экране кинотеатра TheatreHD представит постановку оперы «Русалка» Кристофа Лоя со сцены Королевского театра Мадрида, в главной партии блистательная Асмик Григорян. Об этом говорится в пресс-релизе, подготовленном к мероприятию.

Трагическая сказка о любви обрела новую жизнь и новое измерение, в полной гармонии с то чарующей, то страшащей музыкой самой знаменитой чешской оперы. История перенесена в синтетическое театральное пространство, а главная героиня, Русалка, оказывается балериной.





В новом спектакле нет ни озера, ни дворца, как предписывает классическое либретто. Все происходит в синтетическом пространстве — театральном фойе, в котором зритель видит то кровать сбившей себе ноги балерины-русалки, то романтические скалы, то труп оленя. На этом фоне происходит драма травмированной женщины-артистки, которая обретает способность ходить, танцевать, петь и любить.





Американский тенор Эрик Катлер, исполняющий партию Принца, порвал себе ахиллово сухожилие и перенес операцию за несколько дней до премьеры. В результате Лой в срочном порядке переделал мизансцены так, чтобы Катлер мог выступить на костылях, усилив драму «хромого артиста» и «хромого от любви человека».





Фото: пресс-служба