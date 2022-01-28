В феврале в рамках Фестиваля им. А.Н. Скрябина дадут 14 концертов

28.01.2022
I Международный фестиваль им. А.Н. Скрябина, посвященный 150-летию композитора, продлится до 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
Музыкальный форум стартовал в начале января. Инициатором его проведения стал Минкульт РФ, а организатором выступил Росконцерт.
Февральская серия концертов пройдет в Московской консерватории, Концертном зале им. П.И. Чайковского, Концертном зале им. С.В. Рахманинова, Музее А.Н. Скрябина, Малом зале «Зарядье», Московском планетарии и Петербургской филармонии.
В 14 концертах выступят российские пианисты разных поколений, которые исполнят сочинения Скрябина: Борис Березовский, Сергей Булатов, Екатерина Державина, Алексей Чернов, Андрей Коробейников, Олег Аккуратов, Юрий Мартынов, Роман Мартынов, Эвелина Березовская, Варвара Кутузова, Сергей Кузнецов и другие. Кроме того, посетители услышат французского музыканта Люка Дебарга и греческую пианистку Нефели Мусура.
5 и 9 февраля пройдут два гала-концерта — в Зале Чайковского и Большом зале Московской консерватории. 8 и 19 феврале в «Зарядье» прозвучат сочинения современников композитора (Алексея Станчинского, Георгия Катуара, Леонида Сабанеева). 1 марта в Московской консерватории состоится концерт-закрытие.
Концерты покажут в прямом эфире на YouTube-канале телевидения Московской консерватории.
С подробной программой концертов можно познакомиться на сайте проекта
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Фото: pixabay