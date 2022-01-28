Спектакль из произведений Стравинского «Байка», «Мавра» и «Поцелуй феи» покажут в конкурсной программе «Золотой маски»

28.01.2022
Летнюю премьеру Мариинского театра — спектакль из произведений Игоря Стравинского «Байка», «Мавра» и «Поцелуй феи» — покажут на новой сцене 11 февраля в рамках конкурсной программы фестиваля «Золотая маска». Об этом говорится в пресс-релизе Мариинского театра.
Постановка «Байка. Мавра. Поцелуй феи» Мариинского театра участвует в конкурсе на звание лучшего балетного спектакля прошлого сезона. Номинации на «Золотую маску» удостоены хореограф Максим Петров, художники Альона Пикалова (сценография) и Сергей Рылко (видео), художница по костюмам Юлдус Бахтиозина и художник по свету Константин Бинкин.
Трое солистов балета состязаются в исполнительской номинации за свои роли в балете «Поцелуй феи»: солисты балета Александр Сергеев за роль Юноши, Мария Буланова и Рената Шакирова за роли фей.
В лонг-лист «Золотой маски», составленный экспертами из наиболее заметных спектаклей сезона, вошли также мариинские постановки «Семь сонат», «Бык на крыше» и «Орлеанская дева». Специальной премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» в 2022 году удостоен художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
Максим Петров, получивший в прошлом сезоне «Маску» за балет «Русские тупики — II», в нынешнем году участвует в конкурсе как автор сразу двух постановок: «Байка. Мавра. Поцелуй феи» в Мариинском и «Фортепианный концерт» в Самарском театре оперы и балета.
В настоящее время жюри «Золотой маски» отсматривает все спектакли, отобранные экспертным советом. Их в этом году — 81. Имена лауреатов будут названы 20 апреля на сцене Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.
Фото: пресс-служба театра