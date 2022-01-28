Минкультуры поддержит прокат полнометражных дебютных национальных фильмов

28.01.2022
Минкультуры России объявило о приеме заявок на получение государственной поддержки на прокат полнометражных дебютных национальных игровых и неигровых фильмов на территории страны в текущем году.
Заявки можно подать с 27 января по 26 февраля 2022 года от организаций кинематографии.
Выделенная по итогам конкурсного отбора субсидия из федерального бюджета пойдет на покрытие расходов (затрат), связанных с прокатом на территории страны картин, созданных при финансовой поддержке Минкультуры России. При этом размер поддержки не может превышать 4 млн рублей.
«За последние два года субсидии на создание получили более 90 дебютных фильмов. Это приоритетное направление. При этом очевидно, что таким картинам нужна поддержка и на стадии проката. Нам важно, чтобы зритель узнавал новое поколение кинематографистов не только благодаря их кинофестивальным успехам, но и на большом экране», — сказала директор Департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Максимченко.
В декабре 2021 года Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о полном финансировании производства дебютных работ и их проката.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ