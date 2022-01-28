На выставке в Москве покажут редкие фото со съемок фильмов Тарковского

28.01.2022
Редкие снимки со съемочных площадок картин Андрея Тарковского и эскизы костюмов к ним будут продемонстрированы на выставке в Российской государственной библиотеке искусств, приуроченной к 90-летию со дня рождения режиссера. Об этом информирует ТАСС.
Экспозиция была подготовлена специалистами библиотеки совместно с родственниками Нелли Фоминой — художника по костюмам кинолент «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер», работавшей с режиссером на протяжении почти 10 лет.
«Нэлли Ефимовна сохранила ценные свидетельства о совместном творчестве с Тарковским, и специально для выставки семья художницы передала материалы, некоторые из которых демонстрируются впервые», — сказали ТАСС в оргкомитете выставки.
Выставка «Нэлли Фомина — художник Андрея Тарковского» начнет работать 31 января и продлится до 28 февраля.
Фото: Pixabay