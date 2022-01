Манижа оказалась первой российской участницей Spotify Singles

Певица Манижа стала первой из отечественных исполнительниц, которые присоединились к серии эксклюзивных студийных записей Spotify Singles. Об этом заявили ТАСС в пресс-службе аудиостримингового сервиса.

«Манижа стала первой российской певицей, записавшей трек для Spotify Singles — серии эксклюзивных студийных записей в исполнении актуальных современных артистов. У них есть возможность издать кавер на бессмертный хит либо записать новую версию собственной песни в новой аранжировке. Манижа представила акустическую версию своего англоязычного трека Now or Never, а также записала кавер на песню See-Line Woman Нины Симон», — рассказали в компании.





По словам певицы, она выбрала для кавер-версии композицию Нины Симон, потому что джаз-звезда ее вдохновляет.





Композиции Spotify Singles были созданы в рамках международной программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии Equal.





Фото: Pixabay