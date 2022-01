Работа Бэнкси помогла парку миниатюр поправить финансовое положение

В Великобритании продали миниконюшню, созданную уличным художником, за 1,34 млн долларов. Об этом ТАСС рассказали в аукционном доме Anderson and Garland.





Владельцы парка миниатюр «Модельная деревня Меривейла» в Норфлоке выставили на продажу лот, авторство которого принадлежит всемирно известному британскому стрит-арт художнику Бэнкси. Он представляет собой миниатюрную конюшню, из стойла которой торчит голова лошади. На стене конюшни написано Go Big or Go Home («Все или ничего»).





Работу обнаружили владельцы парка в августе прошлого года. Она находилась среди миниатюрных зданий, входящих в его коллекцию. Вскоре Бэнкси заявил в Instagram об авторстве серии работ из девяти граффити и объектов, которые появились в нескольких британских городах. Цикл получил название «Великие британские аэрозольные каникулы».





Владельцы «Модельной деревни» разместили копию конюшни вместо оригинала, который выставили на продажу. По их словам, работа Бэнкси стала спасением, поскольку парк пришлось закрыть на долгое время из-за пандемии. Продажа произведения помогла заведению поправить финансовое положение.





В прошлом году работу Бэнкси продали за 25,4 млн долларов, что стало рекордом для его произведений. Рисунок, изображающий девочку с воздушным шаром, едва не уничтожил встроенный шредер прямо на торгах. После этого работа прославилась на весь мир и поднялась в цене.





Фото: pixabay