Комикс по фильму с Дэвидом Боуи выйдет в этом году

28.01.2022
Графический роман по мотивам кинокартины «Человек, который упал на Землю» планируют выпустить осенью. Об этом сообщает The Verge.
Созданием комикса занимается британское издательство Titan Comics. Над книгой работают художник Дэв Праманик и писатель Дэн Уоттерс. В центре истории окажется Томас Джером Ньютон, который покидает родную планету и отправляется на Землю, чтобы найти воду.
Дэн Уоттерс отметил, что оригинальная история сегодня звучит актуальнее, чем в середине 1970-х годов, когда вышел фильм «Человек, который упал на Землю». В ней представлены размышления об отношении человека к природным ресурсам планеты, климатических проблемах, жадности крупных корпораций. По мнению писателя, настало время «взглянуть на мир разноцветными глазами Томаса Ньютона».
Сай-фай лента «Человек, который упал на Землю» с музыкантом Дэвидом Боуи в главной роли вышла на экраны в 1976 году. Она основана на романе Уолтера Тевиса. Режиссером выступил Николас Роуг, а сценаристом — Пол Майерсберг. Боуи получил за роль американскую премию «Сатурн», которую присуждает Академия научной фантастики.
Фото: кадр из фильма «Человек, который упал на Землю»