Неделя российского кино началась в Словении

28.01.2022
В кинотеатре города Шкофья-Лока покажут шесть кинокартин, созданных авторами из России. Об этом сообщает ТАСС.
Фестиваль российского кино, стартовавший в Словении, продлится до 2 февраля. Зрителям представят фильмы «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Дылда» Кантемира Балагова, «Анна Каренина. История Вронского» и «Город Зеро» Карена Шахназарова, «Владивосток» Антона Борматова и «Экипаж» Николая Лебедева.
На открытии недели выступил глава Русского дома в Словении Николай Гусев. По его словам, кинофестиваль является одним из примеров сотрудничества организации и муниципалитета города Шкофья-Лока. Он выразил надежду на то, что зрителям будет интересен проект.
«Российско-словенское культурно-гуманитарное сотрудничество, имеющее вековые корни, и укрепившиеся за последние три десятилетия дипломатические отношения между нашими странами являются залогом культурного взаимообогащения наших народов», — говорится в послании российского посла в Любляне Тимура Эйвазова, зачитанном на церемонии открытия фестиваля.
Дипломат отметил, что российские ведомства продолжат проводить совместные проекты в культуре, образовании и науке. Эта работа позволит укреплять взаимный интерес к языкам и культурам двух стран, подчеркивается в послании.
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