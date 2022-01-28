Работа Боттичелли «Муж скорбей» продана на аукционе за $45,4 млн

28.01.2022

Работа Боттичелли «Муж скорбей» продана на аукционе за $45,4 млн

Картина Сандро Боттичелли «Муж скорбей» ушла с молотка на торгах аукционного дома Sotheby’s в Нью-Йорке за $45,4 млн. Об этом сообщила пресс-служба торгового дома.

Картина написана около 1500 года. Муж скорбей — распространенный в западноевропейской живописи сюжет (изображение Христа в терновом венце и с орудиями казни), символизирующий добровольное принятие человеческой природы и мучений.

Работа с 1963 года находилась в частной коллекции после того, как была куплена в том же году на аукционе за $28 тыс.

Имя покупателя не называется.

Фото: Pixabay