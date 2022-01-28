Произведения в стиле ар-деко представили в Ярославле

28.01.2022
В экспозицию вошли более 40 работ, выполненных разными художниками. Об этом ТАСС сообщили в Музее зарубежного искусства при ЯХМ.
Посетители увидят скульптуры, графические произведения, плакаты, шелкографию, предметы декоративного искусства, созданные авторами в 1920-1930-е годы. На выставке можно увидеть работы ведущего художника эпохи ар-деко Эрте (Романа Тыртова).
Экспозиция сформирована из произведений, которые хранятся в частных московских коллекциях. В Музее зарубежного искусства при Ярославском художественном музее отметили, что давно сотрудничают с частными коллекционерами.
В экспозиции можно увидеть рекламные плакаты поездов и океанских лайнеров, гоночных соревнований Гран-при Монако, отдыха на Средиземноморском побережье и в Альпах, сделанные во Франции. Из предметов представлены часы с вазами, женские скульптуры, фигурки животных. Кроме того, можно изучить моду и дизайн 1920-х годов по литографиям из французских журналов мод.
В музее отметили, что важным компонентом эр-деко были путешествия — автомобили, лайнеры, поезда оформляли в этом стиле. «Посмотрев на эти работы, у людей появляется надежда, что когда-то ограничения будут отменены», — подчеркнул замдиректора ЯХМ Алексей Федорчук.
Фото: pixabay