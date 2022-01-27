Монеты российских императоров представили в Екатеринбурге

Выставка «Екатеринбургский монетный двор. От медных плат к шедеврам промышленного дизайна» открылась в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ, сообщает ТАСС.





В экспозицию вошли 10 серий монет и более 100 предметов, отражающих историю монетной чеканки в Екатеринбурге. Среди них — первые медные платы Екатерины I и медные монеты Александра II, которыми пользовались вплоть до революции.





Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I, основавшего Екатеринбург. Он стал инициатором освоения Урала, в том числе монетных металлов. После его смерти в городе началось производство медных плат. Соответствующий указ в 1725 году подписала Екатерина I, супруга покойного государя.





В выставке также представили книгу «Екатеринбургский монетный двор», посвященную истории города. Она рассказывает о том, как Петр Великий основал Екатеринбург, как строились горные заводы на рубеже XVII—XVIII веков, как началась чеканка медных монет.





В 2022 году в России отмечают 350-летие Петра Великого. В честь этого события по всей стране пройдут сотни мероприятий.





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