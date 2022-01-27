Вышел финальный трейлер экранизации игры Uncharted с Томом Холландом

Ролик по приключенческому экшену «Анчартед: На картах не значится» опубликовали на официальном YouTube-канале российского подразделения компании Sony Pictures.





Премьера фильма о приключениях и поисках сокровищ назначена на 10 февраля.





В центре истории — парень по имени Нейтан Дрейк (Том Холланд), который отправляется в опасное путешествие в поисках сокровищ, а также своего брата. Компанию ему составляет состоятельный старший товарищ Виктор «Салли» Салливан (Марк Уолберг). Он хочет найти клад, затонувший с кораблями несколько столетий назад. Не только они хотят добраться до драгоценностей. Ролик насыщен шутками и экшен-сценами: погонями, драками и даже взятием кораблей на абордаж.





В фильме также снимались Антонио Бандерас, Тати Габриэль, София Тейлор Али, Патриция Меден и другие актеры. Режиссером фильма стал Рубен Фляйшер, известный по картинам «Веном» и «Добро пожаловать в Зомбиленд».





Ранее сообщалось, что выход в прокат продолжения исторической драмы «Аббатство Даунтон» перенесли из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Фильм планировали выпустить в марте. Сейчас британский релиз назначили на конец апреля, а американский — на май.





Фото: кадр из трейлера фильма «Анчартед: На картах не значится»