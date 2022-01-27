Действующих ограничений в театрах и музеях Москвы достаточно

27.01.2022
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал в интервью ТАСС возможность ужесточения антиковидных мер в учреждениях.
По мнению Швыдкого, ограничений, действующих сегодня в культурных учреждениях Москвы, «вполне достаточно» для обеспечения безопасности посетителей.
Он напомнил, что в театры, музеи и кинотеатры уже давно пускают зрителей по QR-коду и паспорту. По его словам, даже в трудное время у людей сохраняется потребность обращаться к искусству.
«Неизвестно, что дороже обходится здравоохранению: лечение ковида или лечение нервных расстройств», — подчеркнул Швыдкой.
По его мнению, закрытие театров и музеев не повлияет на ситуацию с заболеваемостью новым штаммом коронавируса. В таком случае нужно ограничить посещение магазинов и других организаций, оказывающих услуги россиянам, отметил Михаил Швыдкой.
В настоящее время столичные театры могут заполнять залы на 70%. Посетители должны предъявлять QR-коды при входе и находиться в масках в залах.
По данным на 27 января, в России выявили рекордное число заболевших ковидом — более 88 тысяч человек. За последние сутки в Москве количество заражений превысило 26,5 тысячи.
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