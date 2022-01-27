Эксцентрическую комедию в стиле «буфф» представят в Театре «На Литейном»

Петербургский театр готовится к премьере новой постановки «Бег» по одноименной пьесе Михаила Булгакова. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





28 января в Театре «На Литейном» состоится премьерный показ спектакля «Бег», ставшего режиссерским дебютом Романа Агеева — одного из ведущих актеров труппы. Авторы назвали жанр постановки эксцентрической комедией в стиле «буфф».





Максим Горький предрекал пьесе Михаила Булгакова, действие которой разворачивается во время Гражданской войны и Крымской эвакуации, большое сценическое будущее, однако ее посчитали неприемлемой и запретили. Автор не увидел ее сценического воплощения, напомнили в театре.





Режиссер назвал главной темой постановки «утопическое чувство любви к Родине», проявленное в сновидениях. Для него было важно, кому снятся сны: автору, зрителям, героям.





«Каждый человек видел хоть раз сон, когда он торопился, догонял, радостно спешил или в страхе убегал. Поэтому в спектакле будет много движения, пантомимы, танцев. Мы исследуем природу бега во сне», — отметил он.





Посетителям обещали гротескное и сумасбродное действо, наполненное непредсказуемыми и драматическими поворотами.





В постановке задействованы Наталья Ионова, Полина Воробьева, Максим Зауторов, Евгений Тележкин и другие актеры.





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