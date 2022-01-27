Нижегородский театр оперы и балета приостановил офлайн-работу

Спектакли театра, запланированные на конец января, перенесли из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.





До конца января сотрудники Нижегородского академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина будут работать в дистанционном режиме из-за подтвержденных случаев коронавируса в труппе, говорится в сообщении пресс-службы.





Театр отменил представления с 27 по 31 января и перенес их. 27 и 28 января планировали показать «Спящую красавицу», 29 января — «Царскую невесту», а 30 января — «Три поросенка». Когда спектакли вернутся на сцену, пока не известно. Точные даты в театре сообщат позже. Посетители могут вернуть билеты или воспользоваться ими в другой раз.





Коллектив Нижегородского театра оперы и балета принес извинения за неудобства. В пресс-службе учреждения подчеркнули, что сейчас его главной обязанностью является «защита здоровья сотрудников, артистов и зрителей».





По данным оперативного штаба на 27 января, в России выявили 88,8 тысячи людей, заболевших COVID-19, что стало абсолютным рекордом за все время пандемии. За минувшие сутки скончались 665 пациентов. В больницы доставили 12,8 тысячи человек. 29,8 тысячи пациентов выздоровели.





С начала пандемии в России зафиксировали почти 11,5 миллиона случаев коронавирусной инфекции. Более 10 миллионов заразившихся поправились. 328,7 тысячи человек умерли.





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