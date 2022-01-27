Ушла из жизни знаменитая советская балерина Татьяна Легат

В больнице в Москве скончалась 87-летняя балерина советской эпохи Татьяна Легат, пишет ФАН.

Смерть наступила скоропостижно. Известно, что в медицинском учреждении Татьяна Легат провела всего несколько дней, а до госпитализации она вела активный образ жизни.





Татьяна Легат родилась 8 апреля 1934 года в Ленинграде. В 1943 году, в годы блокады, артистка поступила в Ленинградское хореографическое училище, которое окончила в 1953 году.





После учебы Легат была принята в Мариинский театр, на сцене которого танцевала до конца 1970-х годов. Легат исполняла партии более чем в четырех десятках постановок. Ее партнерами были Наталия Дудинская и Рудольф Нуреев.





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