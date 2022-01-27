Магуайр, Гарфилд и Холланд рассказали о съемках в новом «Человеке-пауке»

Исполнители роли супергероя дали совместное интервью о работе над фильмом «Человек-паук: Нет пути домой» для официального YouTube-канала картины.





Впервые актеры, сыгравшие Человека-паука в разных запусках франшизы, дали тройное интервью о фильме, где встретились их герои. Лента с подзаголовком «Нет пути домой» представила сразу трех Питеров Паркеров — в исполнении Тома Холланда, Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.





Во время беседы актеры восхищались друг другом так же, как это делали их персонажи в картине. По словам Холланда, встреча троих «Паучков» стала одним из самых особенных моментов в его карьере. Магуайр назвал союз Питеров Паркеров «братством».





После успеха «Нет пути домой» поклонники задаются вопросом, появятся ли три Человека-паука в следующих фильмах. Концепция мультивселенной, представленной в этом ленте, открывает авторам простор для фантазии. Однако студия пока не комментирует этот момент.





Последний фильм о Дружелюбном соседе стал одним из самых кассовых фильмов в истории кинематографа, несмотря на сложное для киноиндустрии время. Он собрал в прокате более 1,7 млрд долларов, заняв шестое место среди наиболее прибыльных картин.





Сейчас киностудия Marvel работает над тем, чтобы блокбастер выдвинули на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Хотя фильмы подобного жанра редко попадают в нее, однако компания активно продвигает проект.





Фото: кадр из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»