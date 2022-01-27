Выставка современных художников пройдет в Artplay в Москве

27.01.2022
Экспозиция «Tempore comporandi. Время сравнений» будет работать со 2 по 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Центра дизайна Artplay.
Куратором проекта выступила Галина Можейкина, отмечающая 30-летие творческой работы. В экспозицию вошли произведения авторов, с которыми она работает с начала 1990-х годов.
В наши дни время ускоряется, что приводит к серьезным трансформациям в науке и искусстве, претерпевающего смеху художественного языка.
«Нам интересно проследить путь художника от традиционной академической школы к обобщению объекта до художественного образа, показать разные приёмы работы с контекстами и вызовами, которые бросает обществу новая цифровая реальность. Поэтому в экспозиции объединены работы разных лет, дающие представление о том, как меняется визуальное мышление авторов произведений», — отмечается в описании проекта.
Посетители увидят произведения Клары Голицыной, Сурена Айвазяна, Ирины Ивы, Марии Анш, Александра Грипа, Юрия Дырина, Екатерины Кудрявцевой, Юрия Фатеева.
Галина Мажейкина — искусствовед, культуролог, куратор, коллекционер, автор публикаций о современном искусстве, организатор более 40 художественных проектов в России и других странах.
Вход на выставку свободный.
Фото: pixabay