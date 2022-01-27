Выставка современных художников пройдет в Artplay в Москве

27.01.2022

Выставка современных художников пройдет в Artplay в Москве
Экспозиция «Tempore comporandi. Время сравнений» будет работать со 2 по 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Центра дизайна Artplay.

Куратором проекта выступила Галина Можейкина, отмечающая 30-летие творческой работы. В экспозицию вошли произведения авторов, с которыми она работает с начала 1990-х годов.

В наши дни время ускоряется, что приводит к серьезным трансформациям в науке и искусстве, претерпевающего смеху художественного языка.

«Нам интересно проследить путь художника от традиционной академической школы к обобщению объекта до художественного образа, показать разные приёмы работы с контекстами и вызовами, которые бросает обществу новая цифровая реальность. Поэтому в экспозиции объединены работы разных лет, дающие представление о том, как меняется визуальное мышление авторов произведений», — отмечается в описании проекта.

Посетители увидят произведения Клары Голицыной, Сурена Айвазяна, Ирины Ивы, Марии Анш, Александра Грипа, Юрия Дырина, Екатерины Кудрявцевой, Юрия Фатеева.

Галина Мажейкина — искусствовед, культуролог, куратор, коллекционер, автор публикаций о современном искусстве, организатор более 40 художественных проектов в России и других странах.

Вход на выставку свободный.

Фото: pixabay