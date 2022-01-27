Премию «Золотой орел» вручат 28 января

Киноэксперт, основатель и главный редактор журнала «КиноРепортер» Мария Лемешева считает, что главная кинонаграда — это не только интригующее и непредсказуемое состязание, но и волшебное зеркало, без искажений отражающее все тренды минувшего года в отечественной киноиндустрии.

Фаворитом «Золотого орла-2022» стала историческая приключенческая драма «Серебряные коньки» (реж. Михаил Локшин), представленная в 12 номинациях. У масштабного фильма-катастрофы Алексея Нужного «Огонь» — восемь номинаций, по семь — у фестивального триллера Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал» и экранизации рассказа Александра Солженицына от классика отечественного кино Глеба Панфилова «Иван Денисович».





На главную статуэтку в номинации «Лучший фильм» претендуют пять картин: «Иван Денисович», «Капитан Волконогов бежал», «Огонь», «Серебряные коньки» и совместная российско-белорусско-немецкая историческая драма «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана.





По словам Марии Лемешевой, в числе претендентов на «Золотого орла-2022» представлены картины как молодых, так и именитых режиссеров, относящиеся к различным жанрам и секторам киноиндустрии.





«Такого многообразия не наблюдалось уже несколько лет. Заслуженный мэтр советского и российского кино Глеб Панфилов и опытный Вадим Перельман, чей фильм „Уроки фарси“ стал самым кассовым отечественным проектом в мировом кинопрокате-2021, соревнуются с молодыми режиссерами Натальей Меркуловой и Алексеем Чуповым, принимавшими участие в основном конкурсе Венецианского фестиваля, а также с восходящей звездой режиссерского цеха Алексеем Нужным. Его блокбастер „Огонь“ собрал 912,6 млн рублей во внутреннем прокате и был продан на иностранные стриминг-платформы. Но, безусловно, главным „охотником на орлов“ в этом году станет самый просматриваемый на Netflix в 2021 российский полнометражный фильм „Серебряные коньки“. Картина дебютанта Михаила Локшина взлетела на пятое место в общемировом рейтинге сервиса», — говорит она.





Мария Лемешева добавила, что один из трендов российского кино прошлого года — нацеленность не только на внутреннего зрителя, но и на экспорт — отражен в борьбе за «Золотого орла-2022».





20-я церемония вручения премии пройдет в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». На соискание премии рассматривались отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России c 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых прошел в период с 1 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года, включая фильмы и сериалы онлайн-платформ.









Фото: пресс-служба